Кисляк упрекнул главу МИД Грузии в нехватке дипкультуры после выступления в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани не проявил должной дипломатической культуры, когда в своем выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в качестве председателя Комитета министров в Совете Европы (КМСЕ) не удержался от озвучивания сугубо двусторонних претензий к России. Об этом заявил в понедельник журналистам член российской делегации первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

"Это говорит об отсутствии достаточной культуры работы в многостороннем формате у наших грузинских коллег", - сказал Кисляк, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Как председатель этой организации, он, конечно, должен был бы быть прежде всего председателем, оставив двусторонние отношения для других форматов. Видимо, дипломатической культуры для этого не хватает", - добавил он.

Залкалиани, сделав оговорку, что говорит "в национальном качестве", утверждал, что "на оккупированных территориях Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе - серьезно ухудшилась ситуация". "К сожалению, процесс фактической аннексии продолжается, устанавливаются искусственные барьеры", - интерпретировал он обстановку в Абхазии и Южной Осетии, добавив, что население якобы "не имеет доступа к образованию на родном языке и медицинскому обслуживанию".