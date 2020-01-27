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Кризис в Сирии
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Представители МИД и Минобороны России обсудили с Асадом ситуацию в Сирии

Стороны также обсудили проблематику процесса политического урегулирования

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин в понедельник подробно обсудили с президентом Башаром Асадом ликвидацию оставшихся очагов терроризма в Сирии и проблематику процесса политического урегулирования. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как информировали в министерстве, дипломаты вошли в состав российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России, которая была принята Асадом.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны. Это будет способствовать добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц", - указали в российском дипведомстве.

"Кроме того, была рассмотрена проблематика процесса политического урегулирования, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета в Женеве", - добавили в МИД.
Лаврентьев и Вершинин не в первый раз входят в состав российской межведомственной делегации, посещающей Дамаск. Их предыдущая беседа с Асадом состоялась в декабре прошлого года.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
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