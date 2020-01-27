Чайка в должности полпреда в СКФО займется борьбой с коррупцией и исполнением нацпроектов

Представление Чайки состоялось в понедельник в Пятигорске, где расположен аппарат полпредства президента РФ в СКФО, на мероприятии присутствовали представители руководства и заксобраний регионов, а также силовых структур. Экс-полпред Александр Матовников поблагодарил их за совместную работу и отметил, что в целом доволен результатами своей деятельности на посту полпреда.

Президент РФ Владимир Путин 22 января назначил Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Предшественник Чайки на посту генерального прокурора РФ Владимир Устинов в настоящее время является полпредом президента РФ в соседнем с СКФО Южном федеральном округе.

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Бывший генпрокурор России Юрий Чайка, который в понедельник был представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, намерен полностью переформатировать работу полпредства, заняться борьбой с клановостью и коррупцией, а также взять "на жесткий контроль" реализацию национальных проектов. Кроме того, он анонсировал обновление программы экономического развития Северного Кавказа, новые подходы к привлечению инвесторов в регион, а также создание более комфортных условий для ведения бизнеса в округе.

Чайку в новой должности представил заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко, который отметил, что у нового полпреда большой опыт ответственной государственной службы. Чайка многое сделал для обеспечения прав и свобод граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Островенко уверен, что на новом месте бывший генпрокурор РФ быстро и успешно войдет в курс работы.

"Несмотря на очевидные положительные сдвиги, ситуация в СКФО улучшается медленно, темпы и уровень развития экономики и социальной сферы по-прежнему меньше, чем среднероссийские. В этой связи важно последовательно выполнять поставленные президентом России задачи по долгосрочному социально-экономическому развитию территории округа", - сказал Островенко.

Чайка заявил, что назначение на должность полпреда он расценивает как знак высокого доверия со стороны главы государства. В его работе цели государственной политики на Северном Кавказе остаются неизменными - это полномасштабная реализация национальных проектов, повышение качества жизни людей, приток инвестиций. В округе необходимо качественно изменить жизнь людей, считает полпред. "За десятилетнюю историю Северо-Кавказского федерального округа усилиями полномочного представителя президента, вашими усилиями, многое было сделано для улучшения социально-экономической обстановки, и тем не менее нам предстоит еще очень серьезно поработать, чтобы качественно изменить жизнь людей на Северном Кавказе", - сказал Чайка.

Новая экономика

Выделяя приоритеты, на которых он акцентирует свою деятельность на новом посту, Чайка сообщил, что правительство РФ в первую очередь обновит экономическую политику в отношении Северо-Кавказского федерального округа. По словам Чайки, этот вопрос обсуждался на его встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обновленная экономическая политика округа будет сориентирована на снижении уровня безработицы, создании новых бизнес-моделей, а также обеспечении гарантий стабильного функционирования всех сегментов бизнеса - от самозанятых до крупных предприятий.

Полпред пообещал также, что власти будут активно работать над привлечением инвесторов в регионы Северного Кавказа, развивать экономический потенциал округа. Особое внимание уделят развитию малого и среднего предпринимательства, а также защите его прав. Для этого совместно с представителями "Опоры России" разработают дорожную карту по решению проблем бизнеса в округе.

Также будет проведена работа по преодолению административного давления на бизнес. Власти планируют оказывать адресную помощь представителям бизнес-сообщества и проводить личные приемы. "Мы продолжим успешно опробованные форматы адресных механизмов помощи бизнес-сообществу. В частности, это личные приемы и электронные формы связи, которые позволяют в оперативном режиме защищать права корпоративного сектора", - отметил полпред.

Чайка пообещал взять на жесткий контроль реализацию национальных проектов в республиках. Система их исполнения станет абсолютно прозрачной. Отслеживать реализацию проектов благодаря современным электронным платформам можно будет в режиме реального времени.

Новые подходы

Преобразования коснутся не только экономики. Новый полномочный представитель президента в округе также намерен переформатировать работу полпредства. В частности, он сообщил, что на официальном интернет-представительстве полпредства есть форма обратной связи с полпредом, ее сделают максимально удобной. Чайка попросил население использовать эту форму связи. В полпредстве ТАСС также сообщили, что в понедельник был создан официальный аккаунт аппарата полпредства в Instagram. Там будет размещаться актуальная информация деятельности аппарата и нового полпреда.

Также, по словам Чайки, он в ближайшее время планирует посетить каждый регион Северного Кавказа, чтобы встретиться не только с представителями администраций регионов, но и пообщаться с жителями.

Сосредоточится Чайка и на решении других болевых точек Северного Кавказа - коррупции и клановости, которые мешают реализации проектов по социально-экономическому развитию. "Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция. Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система. Эти сферы серьезно поражены клановостью. Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов", - сказал он.

Удельный вес коррупционных преступлений в общем объеме преступлений, зафиксированных в округе в 2019 году, составил почти 3%, отметил он, что вдвое превышает среднероссийский показатель. Полпред намерен системно работать по всем проблемным направлениям совместно с силовым блоком и представителями власти в регионах. При этом Чайка пообещал быть максимально открытым для взаимодействия и постоянно выходить на контакт.

Не теряют актуальности в округе вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Несмотря на то, что число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем на 40%, на Северном Кавказе сохраняется тренд на рост числа преступлений, отметил полпред, и заявил, что в этом направлении он также намерен работать на новой должности.