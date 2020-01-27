Песков: Путин примет решение по прошению Иссахар после завершения формальностей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар после завершения всех формальностей. Об этом заявил в понедельник ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение", - сказал Песков.

26 января гражданка США и Израиля Наама Иссахар подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии. 27 января заместитель председателя комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова сообщила, что Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Во время визита в Израиль на прошлой неделе Путин встретился с матерью Иссахар и заверил ее, что с ее дочерью все будет хорошо.