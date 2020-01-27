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Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи

Ранее она занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Людмила Бокова родилась в 1978 году. До назначения занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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