Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем главы Минкомсвязи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Людмила Бокова родилась в 1978 году. До назначения занимала должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, избиралась от Саратовской области.