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Предложения по изменениям в Конституции

Общественные палаты регионов до конца недели обсудят проект поправок в Конституцию

В нескольких субъектах предстоящие изменения уже рассмотрели и сформулировали предложения, в том числе о недопустимости расширения запрета иметь двойное гражданство на региональных и муниципальных чиновников

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Региональные общественные палаты вместе с представителями экспертного сообщества, общественных организаций и объединений, органов власти до кона недели планируют провести обсуждение законопроекта о поправках в Конституцию РФ. В ряде субъектов предстоящие изменения уже рассмотрены, сформулированы предложения, в том числе о недопустимости индексации пенсий в сторону уменьшения, расширения запрета иметь двойное гражданство на региональных и муниципальных чиновников, рассказали ТАСС участники дискуссий.

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Члены общественной палаты Тамбовской области, где в понедельник прошло обсуждение, отметили, что проект поправок позволит повысить "правовую защищенность прав и свобод человека и гражданина РФ, а также государственных институтов и местного самоуправления".

В Орловской области эксперты единогласно одобрили предлагаемые изменения в Конституцию. При этом участники обсуждения отметили, что поправки не носят глобального характера. "На мой взгляд, идет техническое совершенствование документа, принятого в 1993 году. И говорить о каких-то глобальных изменениях я бы не стал", - сказал член общественной палаты Орловской области Дмитрий Аронов.

Для рассмотрения поправок в Приморском крае и Ростовской области собрали Советы общественных палат, пригласили к участию в работе представителей ключевых министерств местных правительств. В Санкт-Петербурге, Башкирии, Северной Осетии обсуждение поправок в Конституцию запланировано на конец текущей недели, оно пройдет на площадках региональных общественных палат с приглашением представителей некоммерческих организаций, экспертного сообщества, органов власти.

По мнению секретаря комиссии по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии Общественной палаты Калининградской области Алексея Елаева, участие экспертов разных профилей позволит сделать обсуждение более объективным. "Юристы мыслят своими категориями, а если смотреть со стороны, можно по-другому взглянуть на ту или иную норму и увидеть, как она на самом деле оценивается обществом - это очень важно. То, что обсуждение проходит в Общественных палатах, - это хорошо, потому что позволит найти те нюансы, которые могут быть не заметны при первом прочтении", - отметил он.

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Первый зампредседателя Госсовета Удмуртской Республики Владимир Невоструев в понедельник на пленарном заседании республиканской Общественной палаты отметил, что самая главная работа - разъяснительная. "Мы, депутаты, будем вести эту разъяснительную работу в муниципальных образованиях. В социальных сетях необходимо больше уделять внимания этому вопросу, прессу я бы попросил больше внимания обратить на эти вещи. Если нужна информация, мы готовы всем с вами поделиться", - сказал он.

В Ханты-Мансийском автономном округе обсуждение поправок к Основному закону планируют провести 30 января в формате встречи членов Общественной палаты с активистами общественных организаций, при этом также будут рассмотрены тезисы послания президента. Аналогичную форму обсуждения выбрали в Общественной палате Рязанской области, к работе привлечено порядка 70 человек. 30 января встречу будут в прямом эфире транслировать в интернете, она продлится не менее двух часов.

Регионы предлагают

В регионах, где уже прошли встречи по поводу предстоящих изменений в Конституции, в местных парламентах и общественных палатах обобщили и сформулировали поступившие предложения. Так, Заксобрание Краснодарского края намерено внести в качестве предложения запрет работать в органах региональной и муниципальной власти лицам с двойным гражданством и с видом на жительство в других странах, чтобы ограничения были единообразны для всех уровней власти и распространялись не только на федеральных чиновников.

"То есть это должно быть требование, пронизанное через всю систему органов государственной и муниципальной власти", - сообщил журналистам председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

Предложения по этой же теме внесли в Общественную палату Костромской области. "Обсуждение было очень активное и не остановились на тех предложениях, которые дал президент и которые обозначены в проекте закона, внесли и свои. Например, то, что говорилось об иностранном гражданстве. Человека нельзя назначить министром, если у него близкие родственники имеют иностранное гражданство", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов.

Общественники Калининградской области предлагают конкретизировать, что индексация пенсий может быть только в сторону увеличения. А в Кемеровской области на расширенном заседании совета Общественной палаты указали на неясность: будет ли происходить индексация пенсий для бывших сотрудников силовых ведомств наравне с пенсиями гражданского населения или нет. Сразу 10 предложений сформировали общественники на расширенном заседании совета Общественной палаты Волгоградской области, в том числе просят уточнить, к полномочиям какого именно органа власти относится истолкование решений межгосударственных объединений на предмет наличия или отсутствия в них противоречий нормам Конституции РФ.

В Воронежской, Липецкой, Тверской областях, Чукотском автономном округе участники общественных обсуждений поддержали предложенные изменения в Конституцию, отметив, что они будут способствовать эффективности взаимодействия между ветвями власти в России. Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин сообщил, что совместно с законодательным собранием региона еще идет активное обсуждение поправок, в том числе на встречах со студентами южноуральских вузов.

По мнению председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, к рассмотрению поправок в Конституцию необходимо подходить с консервативных позиций. "Звучат разные мнения по поводу внесения дополнительных изменений, но я считаю, что нам нужно сконцентрироваться именно на предложениях президента, глубоко не расширяя их", - цитирует Мухаметшина пресс-служба Госсовета Татарстана.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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