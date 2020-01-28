В Приморье эксперты сформировали первые предложения по поправкам в Конституцию РФ

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Экспертный совет Приморского края по обсуждению изменений в Конституции России сформировал первую группу предложений, которые будут направлены в Москву, в рабочую группу по разработке поправок, сформированную президентом. Об этом на своей странице в Facebook во вторник сообщил председатель законодательного собрания Приморья, куратор экспертного совета Александр Ролик.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. В рабочую группу по разработке поправок вошли 85 человек. 24 января в Приморье был создан региональный экспертный совет по подготовке и рассмотрению предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"На заседании экспертного совета при законодательном собрании Приморья под председательством профессора Владимира Курилова сформировали первый пакет предложений в законопроект по поправке в основной закон страны. В самые сжатые сроки они будут юридически оформлены по установленной форме и направлены в Москву в адрес рабочей группы, сформированной распоряжением президента России", - написал Ролик.

По его словам, предложения поступили не только от членов экспертного совета, но и от инициативных групп граждан из разных территорий края. Они касаются разных аспектов - от закрепления нормы об индексации пенсий работающим пенсионерам до вопросов, затрагивающих деятельность органов местного самоуправления.

На подготовку поправок ко второму чтению законопроекта в Госдуме, которое может состояться, по словам спикера Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.