Небензя: США не совещались с Россией при подготовке "сделки века" по Палестине и Израилю

ООН, 28 января. /ТАСС/. Представители США не консультировались с российскими коллегами при подготовке мирного плана по палестино-израильскому урегулированию, который, как ожидается, будет представлен во вторник. Об этом сообщил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

"С нами не было консультаций, мы не знаем, из чего этот план состоит, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы неоднократно говорили, что этот план игнорирует признанную международным сообществом базу урегулирования".

Комментируя эту же тему, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что главе ООН план также не был представлен до публикации. "У меня нет такой информации (о том, что генсеку был представлен документ - прим. ТАСС), - сказал он в понедельник на брифинге. - Пока у меня нет комментариев, будем смотреть, что именно будет представлено".

В свою очередь, постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что его страна с нетерпением ждет публикации "сделки века". "Мы с нетерпением ждем, чтобы услышать план господина [президента США Дональда] Трампа, - сказал он. - Премьер-министр [Биньямин] Нетаньяху большой друг президента США, и мы неоднократно говорили, что поддерживаем его".

Ранее американский лидер заявил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.