Нарышкин: Зеленский все глубже погружается в идеи украинского национализма

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивая, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта, продолжает погружаться в идеи украинского национализма. Такое мнение выразил во вторник на пресс-конференции директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, комментируя высказывания украинского президента во время его визита в Польшу .

"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - сказал Нарышкин, комментируя заявления украинского лидера.