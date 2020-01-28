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Нарышкин: Зеленский все глубже погружается в идеи украинского национализма

Ранее президент Украины заявил, что концлагерь Аушвиц-Биркенау освободили бойцы 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта
Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивая, что концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта, продолжает погружаться в идеи украинского национализма. Такое мнение выразил во вторник на пресс-конференции директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, комментируя высказывания украинского президента во время его визита в Польшу .

"Видно, что господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, не желая помнить о том, по какому принципу назывались части Красной Армии", - сказал Нарышкин, комментируя заявления украинского лидера.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичУкраинаПольшаЗеленский, Владимир Александрович
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