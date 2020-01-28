В МИД РФ заявили, что США должны были проконсультироваться с палестинцами по "сделке века"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вашингтон должен был проконсультироваться с палестинской стороной при разработке плана ближневосточного урегулирования. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, комментируя американскую "сделку века", которая будет обнародована во вторник.

"Не они [США] должны принимать решения. Они предлагают инициативу израильскому руководству, премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Бени Ганцу. Но они не проконсультировались с палестинским руководством, которые являются прямой заинтересованной стороной. Необходимо было проконсультироваться с палестинской стороной", - сказал он.

Он также добавил, что Вашингтон не советовался с Москвой по данному вопросу.

На прошлой неделе власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит его в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".