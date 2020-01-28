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Косачев назвал заявления Зеленского об СССР самым подлым ударом по двусторонним отношениям

Президент Украины во время визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашисткой Германией
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обвинения Владимира Зеленского в адрес СССР о развязывании Второй мировой войны являются настоящим предательством по отношению к собственным соотечественникам и самым подлым ударом нового президента по российско-украинским отношениям. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Для российско-украинских отношений это, пожалуй, по настоящее время самый подлый удар со стороны нового президента и его команды. Иначе к этому относиться просто нельзя", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Неуклюжая попытка Зеленского угодить полякам и другим заинтересованным европейцам в их интерпретации событий Второй мировой войны применительно к собственным соотечественникам, к памяти украинцев, освобождавших Европу, выглядит не просто кощунством, но, по сути, предательством", - добавил он.

Сенатор полагает, что желание изобразить историю тех лет как сговор двух тоталитарных режимов столь велико, поскольку это, "во-первых, переводит проблемы тех лет из неприятной для других держав плоскости геополитики в русло идеологий, и, во-вторых, как бы снимает ответственность со всех остальных участников предвоенных событий".

Заявление противоречит правде

Вместе с тем, как подчеркнул Косачев, сказанное Зеленским противоречит правде - в Европе тогда было немалое число тоталитарных и авторитарных режимов, что и привело к их вполне добровольному сплочению под гитлеровскими знаменами. "На СССР напал не один Гитлер, пора уже уходить от политкорректной советской версии истории, щадившей тогдашних союзников, и открывать миру всю правду о злодеяниях пособников Гитлера в том числе на украинской и других территориях Советского Союза и той же Польши. Ну а само утверждение Зеленского о том, что "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов" также фактологически спорно: тогда уж первой на себе "сговор тоталитарных режимов" в полной мере прочувствовали в Чехословакии, в которую вторглись немцы и поляки", - указал глава международного комитета СФ.

"Как мне кажется, зря Зеленский старается быть "святее Папы Римского", "западнее Запада" в интерпретациях военного и предвоенного прошлого. Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе - украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников", - уверен Косачев.

Он добавил, что это уже не просто очередной "ляп" команды нового президента, а "немалый вклад в усиление украинского внутриобщественного конфликта, уже приведшего к жертвам и потере территорий".

Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашисткой Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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