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В Кремле назвали ошибочными и оскорбительными слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что такая позиция Владимира Зеленского "вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кремль считает слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что СССР был причастен к развязыванию Второй мировой войны, ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов людей, в том числе украинцев. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков.

Он выразил уверенность, что такая позиция Зеленского "вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами".

"Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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