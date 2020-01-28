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Палестино-израильский конфликт

Кремль не комментирует "сделку века"

Речь идет о плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует так называемую сделку века - план Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта, поскольку пока не знаком с сутью документа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы не можем ничего говорить, пока не ознакомились с сутью", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают "многие арабские страны".

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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