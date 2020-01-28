В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке главы Чувашии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева в настоящий момент нет, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикации о возможной смене главы региона на фоне недавних инцидентов, связанных с Игнатьевым.

"Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа [об отставке главы Чувашии] нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал представитель Кремля.

В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

Еще ранее большой резонанс в СМИ вызвала информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют".

Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. В понедельник глава республики извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

27 января комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии из партии за нарушение этических норм.