Песков: Сурков де-юре пока остается помощником президента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником главы государства.

"Нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли президент отставку Суркова. - Он де-юре является помощником президента Российской Федерации". При этом пресс-секретарь главы государства отрицает нежелание Путина отпускать Суркова. "Нет, я в данном случае вам этого не говорил, - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли отсутствие документов об отставке то, что президент не хочет расставаться с ценным кадром. - Я вам только констатирую де-юре ситуацию".

Представитель Кремля не стал конкретизировать, кто в администрации президента РФ будет курировать украинское направление работы. "Нет, по-прежнему нюансировка продолжается", - сообщил Песков.

Говоря о принятых Владимиром Путиным кадровых решениях в отношении его администрации и распределении обязанностей нового замглавы администрации и помощников, Песков объяснил задержку с публикацией этих данных тем, что речь идет о юридических формулировках и определенных нюансах с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями администрации. "Как только это будет определено, мы вас проинформируем", - добавил он.

Ранее российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале написал, что Сурков ушел с государственной службы. 27 января Песков говорил, что никаких указов насчет отставки Суркова нет. Отвечая на вопрос украинского журналиста о том, может ли Дмитрий Козак "возглавить какое-то украинское направление", Песков сказал, что в администрации президента "все занимаются тем, чем уполномочивает глава государства".

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России. Бывший вице-премьер Козак назначен заместителем руководителя администрации президента.