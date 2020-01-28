МИД России призвал The Telegraph перестать распространять ложь о Второй мировой войне

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. МИД РФ призвал британскую газету The Telegraph "не выдумывать новости" и перестать распространять недостоверную информацию о роли Красной армии во Второй мировой войне.

"Просим The Telegraph перестать выдумывать новости и распространять ложь", - заявили в российском дипведомстве, комментируя опубликованную на днях на сайте издания статью, в которой, в частности, содержатся высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что РФ якобы пытается "переписать историю Холокоста" и Европа должна этому противостоять.

В МИД РФ назвали эти заявления "очередной попыткой авторов и Моравецкого переписать историю Второй мировой войны" и нивелировать роль Красной армии в освобождении Европы от коричневой чумы".

"Полагаем, что, если бы Россия переписывала историю Холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали", - отметили в министерстве.

Там обратили внимание на обращенные к президенту России Владимиру Путину и российскому народу слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сказанные им недавно во время памятных мероприятий в Иерусалиме: "Нельзя ни на минуту забывать о жертвах, о пожертвовании и о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной армии, ее командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии".