{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России призвал The Telegraph перестать распространять ложь о Второй мировой войне

В ведомстве добавили, что, "если бы Россия переписывала историю Холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. МИД РФ призвал британскую газету The Telegraph "не выдумывать новости" и перестать распространять недостоверную информацию о роли Красной армии во Второй мировой войне.

"Просим The Telegraph перестать выдумывать новости и распространять ложь", - заявили в российском дипведомстве, комментируя опубликованную на днях на сайте издания статью, в которой, в частности, содержатся высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что РФ якобы пытается "переписать историю Холокоста" и Европа должна этому противостоять.

В МИД РФ назвали эти заявления "очередной попыткой авторов и Моравецкого переписать историю Второй мировой войны" и нивелировать роль Красной армии в освобождении Европы от коричневой чумы".

"Полагаем, что, если бы Россия переписывала историю Холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали", - отметили в министерстве.

Там обратили внимание на обращенные к президенту России Владимиру Путину и российскому народу слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сказанные им недавно во время памятных мероприятий в Иерусалиме: "Нельзя ни на минуту забывать о жертвах, о пожертвовании и о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной армии, ее командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии".

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ
Слуцкий считает, что полномочия российской делегации в ПАСЕ будут подтверждены
Решение будет принято с существенным перевесом голосов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС