Главу Чувашии исключили из "Единой России"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов "Единой России". Об этом сообщил во вторник секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии", - цитирует пресс-служба Турчака.

По его словам, поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение. "Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - подчеркнул Турчак.

Ранее партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить.