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Главу Чувашии исключили из "Единой России"

Михаил Игнатьев оказался в центре скандала после того, как заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от служебного автомобиля
Глава Чувашии Михаил Игнатьев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Как членов "Единой России" наказывали по партийной линии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов "Единой России". Об этом сообщил во вторник секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии", - цитирует пресс-служба Турчака.

По его словам, поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение. "Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - подчеркнул Турчак.

Ранее партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить.

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Большой резонанс в СМИ также вызвала информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. Позже глава республики извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.

В новость внесены измненения (14:47 мск) - добавлены подробности.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссияЧувашия
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