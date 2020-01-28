Матвиенко призывает подумать над созданием единого реестра памятников борцам с нацизмом

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что общество, государство и церковь должны совместно подумать над созданием единого реестра мемориалов и памятников борцам с нацизмом, не дожидаясь решения ООН по российской инициативе о признании победы над нацизмом всемирным наследием человечества. Об этом спикер заявила во вторник на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.

"Напомню, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Организацией Объединенных Наций Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Давайте не будем дожидаться решения ООН и все вместе - общество, государство, церковь - подумаем над созданием единого реестра мемориалов и памятников борцам с нацизмом. Думаю, наши партнеры из государств СНГ и других стран поддержат эту идею", - сказала Матвиенко.

Она заявила, что противостояние переписыванию истории является одним из приоритетов работы российских парламентариев, в том числе на площадках международных организаций.

Ранее Матвиенко подчеркивала, что в этот реестр должны войти и мемориальные комплексы на местах "нацистских лагерей смерти".