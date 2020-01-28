Слуцкий считает, что полномочия российской делегации в ПАСЕ будут подтверждены

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердит полномочия делегации РФ, причем решение будет принято с существенным перевесом голосов. Такое мнение журналистам во вторник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Без патетики и без лишнего бодрячества смею экстраполировать, смею высказать заранее позицию о том, что доклад о наших полномочиях будет предлагать утвердить полномочия российской делегации и будет принят отнюдь не с минимальным перевесом", - сказал он.