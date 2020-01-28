Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"В программе ничего не изменится, и то, что было Дмитрием Николаевичем [Козаком] заложено. Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Я говорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением планов действий", - сказал Аксенов.

Ранее куратором вопросов социально-экономического развития Крыма и Севастополя был вице-премьер Дмитрий Козак, который на прошлой неделе был назначен замруководителя администрации президента РФ. "Все программы, которые есть, все будут реализованы. Премьер-министр поддерживает эти решения, которые президент принял на последнем совещании. Взаимодействие на высоком уровне налажено, понимание есть. Двигаемся вместе в одну сторону", - добавил глава Крыма.