Экс-глава ДНР Трапезников вновь назначен исполняющим обязанности сити-менеджера Элисты

ЭЛИСТА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Элистинского городского собрания (ЭГС) во вторник на заседании назначили Дмитрия Трапезникова, занимавшего должность и. о. главы города Элисты - главы администрации города Элисты, исполняющим обязанности главы администрации Элисты до проведения конкурса, сообщили ТАСС в пресс-службе ЭГС.

В ноябре 2019 года в Калмыкии был принят республиканский закон, который определил порядок избрания главы города из состава представительного органа власти. Согласно закону Республики Калмыкия, глава города избирается городским собранием и исполняет полномочия его председателя, а главу администрации города назначает Элистинское городское собрание по результатам конкурса. Фактически это означает разделение должности главы.

"Депутаты горсобрания на сегодняшнем заседании назначили Дмитрия Трапезникова, ранее занимавшего должность и. о. главы города Элисты - главы администрации города Элисты, исполняющим обязанности главы администрации Элисты до проведения конкурса. Такое решение ими уже принималось ранее, но конкурс не был объявлен по объективным причинам - в связи с изменением в ноябре прошлого года республиканского закона, а назначение отложено до приведения устава в соответствие изменившемуся закону", - сказали в пресс-службе ЭГС.

Ранее принятое решение о назначении Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности сегодня было дублировано. В ближайшие несколько дней будет утверждено положение о порядке избрания главы администрации и объявлен конкурс. В течение месяца жители Элисты могут подавать заявления на участие в конкурсе, который состоится в феврале, уточнили в пресс-службе ЭГС.

По словам собеседника агентства, в конкурсную комиссию будут включены представители ЭГС и администрации главы республики. По результатам проведенного конкурса депутаты ЭГС выберут главу администрации Элисты, причем на этот пост может претендовать неограниченное число лиц.

Трапезников родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя Совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики. К обязанностям и. о. сити-менеджера Элисты приступил в сентябре 2019 года. Ранее сообщалось, что на заседании во вторник депутаты Элистинского горсобрания открытым голосованием из своего состава избрали главой города Элиста - председателем Элистинского горсобрания Николая Орзаева, ранее занимавшего пост председателя ЭГС. За него проголосовало большинство депутатов.