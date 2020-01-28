Эксперт указал на недостатки "сделки века"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Палестинцы вряд ли будут готовы обсуждать американскую "сделку века", судя по появившимся утечкам в СМИ о ее деталях, а некоторые предложения плана способны вызвать недовольство и в Израиле. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

Аналитик напомнил, что, согласно появившимся в газете The New York Times деталям плана, американская инициатива, в частности, предполагает официальное закрепление за Израилем значительной часть территорий Западного Берега реки Иордан. По его мнению, на данный момент не видно каких-либо признаков того, что палестинское руководство будет готово к обсуждению такого предложения. "Ситуация будет зависеть от их (палестинского руководства - прим. ТАСС) решения, прежде всего, ХАМАС в Газе, но протесты могут быть достаточно серьезными. В последнее время Израилю удалось договориться через египетских посредников с руководством ХАМАС о том, чтобы те прекратили интенсивные выступления, которые еженедельно шли у стены, разделяющей Газу и Израиль, - сказал Фитин. - Сейчас могут опять интенсифицироваться эти выступления, что может привести даже к агрессивным действиям и возможным жертвам".

Эксперт подчеркнул, что Израиль, в свою очередь, выступает категорически против двухгосударственного решения ближневосточного конфликта и создания палестинского государства, что, судя по появившимся утечкам, не исключается полностью в "сделке века". "Правые силы в самом Израиле тоже могут, когда окончательно выявятся контуры сделки, высказать не только недовольство, но и категорические возражения и призывы даже к руководству страны не поддерживать этот план, если он будет иметь подобные последствия (создание палестинского государства)", - добавил собеседник агентства.

Международная реакция

Фитин обратил внимание на то, что представители американской администрации, прежде всего, старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, вели долгую и упорную подготовительную работу с Саудовской Аравией и ОАЭ, результатом которой, вероятно, станет достаточно сдержанная реакция монархий на опубликованный текст "сделки". "Но некоторые страны будут категорически против опубликованного плана, прежде всего Катар, Турция, Алжир, Марокко. Они решительно выступают против получения Израилем дополнительных территорий и ограничения возможностей и прав палестинского государства, если таковое все-таки будет создано", - продолжил он.

По словам эксперта, стоит ожидать резкой реакции со стороны Ирана с заявлениями о том, что "инициатива нарушает все принципы международного права".

Сделка века

Впервые о том, что администрация США готовит новую инициативу по палестино-израильскому урегулированию, сообщил Джаред Кушнер в декабре 2017 года. С тех пор в СМИ со ссылкой на неназванные источники стали появляться отдельные детали этой инициативы. В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня 2019 года в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.