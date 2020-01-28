Толстой на встрече с главой ПАСЕ назвал домыслами отказ РФ выполнять международное право

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Россия не отказывается от выполнения своих обязательств в рамках международных соглашений, нормы о верховенстве Конституции содержатся в основных законах ряда европейских стран. Об этом во вторник заявил глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе встречи с новым председателем организации Хендриком Дамсом.

На встрече стороны обсудили возможную поправку к Конституции РФ о верховенстве основного закона над нормами международных соглашений. Согласно тексту президентской инициативы, РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. При этом "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ".

"Мы наблюдаем откровенные спекуляции этой темой. Предложенные поправки предусматривают повышение роли парламента, а также закрепление в основном законе ряда социальных гарантий. Но наибольший резонанс вызвало предложение, которое меняет соотношение национального и международного права. Мы слышим домыслы о том, что Россия отказывается от выполнения своих обязательств в рамках международных соглашений, а также от выполнения решений ЕСПЧ. Это не так", - заверил Толстой.

"Появляется норма, которая гласит, что если решение какой-либо международной организации противоречит Конституции России, о чем имеется решение Конституционного суда, то тогда это решение в России действовать не может", - пояснил глава российской делегации. По его словам, подобные нормы содержатся в законодательстве Германии, Великобритании и других европейских стран. "Однако, ни у кого не вызывают вопросов", - обратил внимание парламентарий.

Также в ходе встречи вице-спикер Госдумы проинформировал председателя ПАСЕ о предлагаемой Россией декларации о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Тема 75-летия окончания Второй мировой войны, подчеркнул Толстой, является важнейшей для всего человечества в этом году. "Это событие приобретает особенную актуальность и требует самого пристального внимания в связи с попытками пересмотра итогов войны со стороны ряда государств и общественных организаций Европы, в связи с тем, что разрушаются памятники воинам-освободителям. Поэтому российская делегация предложила европейским коллегам принять декларацию, осуждающую эти факты. Документ поддерживают многие национальные делегации - члены ПАСЕ", - отметил глава российской делегации.

Толстой пригласил Дамса посетить с официальным визитом российский парламент. "Хотелось бы, что бы вы сами увидели то, как работают демократические институты в России", - заключил политик.