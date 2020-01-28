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Предложения по изменениям в Конституции

В СПЧ создали рабочую группу для обсуждения предложений по поправке к Конституции

Руководителем группы назначена председатель постоянной комиссии Совета по научно-правовой экспертизе и развитию альтернативных способов разрешения конфликтов Мара Полякова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Решение о создании рабочей группы по подготовке мнения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по предлагаемой поправке к Конституции принято во вторник на заседании СПЧ.

"На заседании состоялась дискуссия вокруг законопроекта, внесенного в Госдуму. По итогам обсуждения было решено, что мнения и предложения членов Совета будут размещаться на сайте СПЧ в разделе "Блоги", а большинство участников заседания поддержали предложение о создании рабочей группы", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Руководителем группы назначена председатель постоянной комиссии Совета по научно-правовой экспертизе и развитию альтернативных способов разрешения конфликтов Мара Полякова, состав группы определится в ближайшее время.

На заседании глава СПЧ Валерий Фадеев напомнил, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию вошли заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора и члены Совета - президент Русфонда Лев Амбиндер, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. "Это не означает, что мы должны этим ограничиться, но это значит, что у нас есть тесная связь с этой рабочей группой", - приводит пресс-служба слова председателя СПЧ.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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