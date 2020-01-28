Путин 30 января встретится в Москве с Нетаньяху

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 30 января встретится в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"30 января в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус сообщила, что Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, чтобы проинформировать Путина о деталях американского плана ближневосточного урегулирования ("сделки века").

В понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом обнародует план по урегулированию во вторник в полдень по местному времени (20:00 мск). Трамп при этом отметил, что премьер-министр Израиля поддержал американскую инициативу, а палестинская сторона, по мнению главы вашингтонской администрации, поддержит ее в будущем. Кроме того, по утверждению президента, план поддерживают многие арабские страны. На прошлой неделе власти Палестины заявили, что отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права.

В Кремле пока не комментируют предложенную Вашингтоном так называемую сделку века. "Мы не можем ничего говорить, пока не ознакомились с сутью", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В предыдущий раз Путин встречался с Нетаньяху в ходе своего визита в Израиль 23 января.