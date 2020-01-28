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Доклад комитета ПАСЕ о полномочиях РФ рекомендует ратифицировать их в полном объеме

Глава делегации Петр Толстой уточнил, что поправки британского парламентария были отклонены большинством голосов

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу обязательств на заседании во вторник поддержал доклад о полномочиях делегации РФ, в котором рекомендуется подтвердить их полностью. Об этом сообщил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после заседания.

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"Резолюцию поддержали, поправки [британского парламентария] Гейла большинством голосов отклонены", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос ТАСС о том, идет ли речь о подтверждении полномочий без каких-либо изъятий.

В то же время в начале второй половины заседания во вторник было объявлено, что Регламентный комитет ратифицировал полномочия делегаций Северной Македонии, Польши, Португалии, Сан-Марино, Швеции и Швейцарии. 27 января они были оспорены в связи с недостаточной представленностью женщин в их составе, заявил ведущий сессии перед продолжением дебатов.

Ранее 27 января делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Первый утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека, вторая указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, закрепившую в регламенте важнейшие нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". Именно этот документ ознаменовал возвращение РФ в ПАСЕ после пятилетнего кризиса во взаимоотношениях. Российские парламентарии неоднократно указывали, что эти фундаментальные полномочия гарантирует сама суть парламентаризма и что лишь избиратели могут лишить их своих депутатов.

При этом сохраняется возможность ограничения так называемых второстепенных полномочий, в частности права участвовать в миссиях ПАСЕ по наблюдению за выборами, права быть назначенным докладчиком ПАСЕ, права быть представителем ПАСЕ в Совете Европы или других организациях.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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