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Санкции в отношении России

Глава Севастополя заявил, что санкции Запада не повлияют на его жизнь

Михаил Развожаев добавил, что "политика запретов и ограничений" идет в ущерб бизнесу стран Евросоюза

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что попадание в санкционный список не повлияет на его жизнь.

Как сообщил ранее ТАСС представитель Совета ЕС, Евросоюз решил добавить в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по мнению сообщества, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

"Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных "запретительных" списках. Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России. Учитывая позицию ЕС по отношению к Крыму и Севастополю, то рабочих поездок за границу не было, поэтому и здесь ничего не изменилось", - сказал Развожаев.

Глава Севастополя уточнил, что прекрасно понимал, с чем связана его работа в Севастополе. "Как много раз говорил, с гордостью выполняю задачи, поставленные президентом", - сказал он.

Развожаев добавил, что "политика запретов и ограничений" идет в ущерб бизнесу стран Евросоюза. "Мы это понимаем, на уровне частного общения с представителями европейского бизнеса. Все, конечно, осознают упущенные выгоды, связанные с санкциями", - пояснил Развожаев.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В этой связи Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний как из России, так и из других стран.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииКрымСевастополь
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