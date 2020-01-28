РФ и Приднестровье готовы активизировать подготовку переговоров в формате "5+2"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский во вторник обсудили ход переговорного процесса Тирасполя и Кишинева по спорным вопросам и выразили готовность активизировать подготовку новой встречи в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина - в качестве посредников, ЕС и США - наблюдатели) при содействии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны констатировали торможение реализации ранее достигнутых договоренностей и подтвердили необходимость продолжать работать над нерешенными вопросами, сохраняющимися между берегами Днестра, - отметили в министерстве. - Была выражена готовность активизировать деятельность по подготовке созыва очередной встречи в формате "5+2" при содействии албанского действующего председательства ОБСЕ".

В МИД РФ добавили, что участники встречи рассмотрели ситуацию в регионе и весь комплекс российской поддержки непризнанной республики ради поддержания там социально-экономической стабильности, в частности помощь ветеранам Великой Отечественной войны в канун празднования 75-й годовщины Победы.

В октябре 2019 года на встрече в формате "5+2" в Братиславе, где обсуждались меры по укреплению доверия, стороны не смогли согласовать итоговый протокол, договорившись продолжить работу в ноябре на конференции в Баварии, однако эта встреча также не показала результатов.