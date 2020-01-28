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Лавров и глава МИД Южного Судана обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию в стране

В частности, министры затронули перспективы взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, развития инфраструктуры, подготовки кадров
Министр иностранных дел Авут Денг Акуил и министр иностранных дел России Сергей Лавров Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Авут Денг Акуил и министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник переговоры с южносуданской коллегой Авут Денг Акуил, которая находится в Москве с рабочим визитом.

Переговоры, длившиеся около часа, были посвящены главным образом перспективам двустороннего сотрудничества, в частности в экономической сфере, а также ситуации внутри Южного Судана.

Это первый визит Денг Акуил в Москву, что, как отметил Лавров, еще больше подчеркивает его значение для отношений двух стран. В октябре прошлого года министры уже встречались в Сочи на саммите Россия - Африка, где подписали Меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами. "Спустя пару-тройку месяцев мы приступаем к его практической реализации", - подчеркнул глава МИД РФ.

Общие интересы

На переговорах стороны обсудили перспективы сотрудничества с упором на развитие его экономической составляющей. В частности, министры затронули перспективы взаимодействия в сферах энергетики, транспорта, развития инфраструктуры, подготовки кадров. По словам Лаврова, южносуданской делегации передали информацию о тех российских компаниях в нефтегазовой и транспортной сфере, которые готовы обсудить возможные взаимовыгодные проекты.

Глава МИД Южного Судана в свою очередь сообщила о заинтересованности в привлечении инвестиций российских компаний в экономику страны и о готовности обеспечить комфортные условия для инвесторов из РФ. Она выразила надежду на то, что Россия примет участие в развитии инфраструктуры республики, в частности дорожной сети, речного транспорта. Министр напомнила, что Южный Судан богат запасами природных ресурсов - нефтью, газом, золотом. Это должно привлечь российских инвесторов.

Лавров же отметил, что между Москвой и Джубой с 2016 года действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Он указал, что договорился с коллегой об использовании этой сферы партнерства для укрепления безопасности и обороноспособности Южного Судана. "Разумеется, по мере того, как будут сниматься ограничения на торговлю оружием с этой страной, которые были введены Советом Безопасности ООН", - подчеркнул глава МИД РФ.

Обстановка внутри страны

Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос урегулирования внутреннего конфликта в Южном Судане. Министры отметили нормализацию внутриполитической обстановки в республике, что стало возможным благодаря проводимой правительством республики линии на реализацию договоренностей с оппозицией.

Как сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи, стороны приветствовали усилия международного сообщества и региональных структур, которые оказывают содействие нормализации ситуации в стране, и подчеркнули важность выполнения соглашения об урегулировании, подписанного всеми южносуданскими сторонами в Аддис-Абебе еще в 2018 году.

Ситуация в Идлибе

Журналисты на пресс-конференции традиционно просили Лаврова прокомментировать ситуацию в Сирии. Отвечая на вопрос о причинах эскалации конфликта в провинции Идлиб, глава МИД РФ указал, что они заключаются в регулярном нарушении договоренностей о прекращении огня со стороны боевиков, которые находятся почти под полным контролем "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и организации "Хайат Тахрир Аш-Шам".

Министр отметил, что в начале января по предложению России и Турции было объявлено о прекращении огня, однако по-прежнему фиксируются десятки нарушений со стороны окопавшихся в Идлибе боевиков, которые атакуют и обстреливают и позиции сирийской армии, и гражданские объекты. Также не прекращаются попытки направления ударных дронов для атак против российской военно-воздушной базы в Хмеймиме.

Лавров указал, что подобного рода вооруженные провокации не могут оставаться без ответа и Россия поддерживает действия сирийской армии по подавлению устраивающих провокации террористов. Он добавил, что в понедельник во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу договорился налаживать более четкую работу по размежеванию вооруженной оппозиции, которая готова участвовать в политическом процессе, и террористов.

При этом Лавров отметил необходимость того, чтобы ответ Дамаска на провокации террористов в Идлибе был соразмерным, учитывал нужды гражданского населения и соответствовал требованиям международного гуманитарного права.

"Сделка века"

Представители СМИ затронули и одну из самых обсуждаемых сегодня тем - план по палестино-израильскому урегулированию. Комментируя эту американскую инициативу, Лавров отметил, что нужно дождаться официального опубликования текста и после этого узнать отношение к ней Израиля и Палестины, так как две стороны должны сами в первую очередь сформулировать позицию по американской "сделке века".

Он подчеркнул, что Вашингтон не информировал российскую сторону о каких-либо деталях сделки, добавив, что пока есть только слухи вокруг плана и не стоит делать предварительных выводов.

По словам министра, необходимо дождаться реакции других арабских стран, Лиги арабских государств, учитывая, что именно ей принадлежит Арабская мирная инициатива, которая "одобрена мировым сообществом в качестве неотъемлемой составной части решения проблемы". Глава МИД РФ выразил надежду на то, что свой анализ ситуации проведет квартет международных посредников - Россия, США, ООН, Евросоюз.

Рекомендации в связи с эпидемией

В течение последнего месяца весь мир следит за новостями о вспышке в китайском городе Ухань пневмонии нового типа, от которой уже умерли в Китае 106 человек. В связи с этим многие страны принимают меры для борьбы с распространением коронавируса и защиты своих граждан.

Отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли эвакуация россиян из Уханя, Лавров отметил, что российские специализированные ведомства уже высказывали свои оценки и рекомендации по ситуации, все российские граждане, находящиеся в Китае или планирующие туда поехать, имеют возможность с ними ознакомиться.

Министр выразил надежду на то, что россияне "сделают для себя правильные выводы с учетом интересов своей собственной безопасности" и учтут эти рекомендации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияЮжный Судан
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