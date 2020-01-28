Региональные депутаты обсуждают изменения в Конституции в YouTube, школах и вузах

ТАСС, 28 января. Депутаты законодательных собраний и областных дум при рассмотрении поправки к Конституции РФ будут использовать все возможные способы и форматы общения с жителями регионов. Например, некоторые специально завели каналы в YouTube для трансляции встреч с экспертами, депутаты региональных парламентов проведет круглые столы и посетят телепрограммы, чтобы рассказать об изменениях и собрать мнения, сообщили во вторник опрошенные ТАСС региональные парламентарии.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Госдума 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект об изменениях в Конституции. Так, статью 75 предлагается дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть не менее величины прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий. В числе изменений предусматривается также запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями.

На Северном Кавказе депутаты задействуют все возможности для обсуждения. "У нас обязательно в комитетах парламента пройдут обсуждения, по этим вопросам будут проводиться круглые столы, встречи и обсуждения на телевидении, и, естественно, в этом будут задействованы министерства образования, культуры и по национальной политике. Все эти ведомства по своей компетенции будут проводить обсуждения по образованию, к примеру, среди родительских комитетов, со старшеклассниками, потому что это касается всего населения", - сообщил ТАСС вице-премьер Народного собрания Ингушетии, сопредседатель регионального штаба ОНФ Василий Светличный.

Некоторые областные думы будут привлекать к обсуждению и онлайн-аудиторию. Специально для этого Липецкий областной совет депутатов завел свой канал в YouTube. "Все сессии мы транслируем онлайн в интернет, а сейчас мы завели свой канал в YouTube, чтобы охватить как можно больше зрителей. Все публичные слушания пройдут онлайн в канале", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы Липецкого областного совета депутатов Ольга Родионова.

Транслировать встречу областных депутатов с членом рабочей группы по изменениям в Конституции, председателем бюджетного комитета Госдумы Андреем Макаровым планируют и в Рязанской области.

Обсуждение на всех уровнях

В пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области сообщили ТАСС, что в рамках обсуждения проведены встречи со студентами, молодыми депутатами, общественниками, главами муниципальных образований. В Волгоградской области депутаты планируют закончить встречи с населением во всех районах до 15 февраля. В частности, заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Булгаков уже встретился с четырьмя коллективами школ, на встречах были педагоги, родительский актив. Их интересовали вопросы социальной поддержки, однако конкретных предложений пока не поступало.

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов рассказал ТАСС, что депутаты пока не приступили к обсуждению поправки к Конституции, но следят за процессом и собирают свои предложения. "Какие еще инициативы с мест будут, пока неизвестно, процесс пока идет. Обсуждения идут на всех уровнях, поэтому наша задача - принять во внимание мнение граждан", - сказал он.

"Наша задача, чтобы мы проводили максимальное количество встреч, чтобы как можно большее количество людей понимало, зачем нужны эти изменения, что они каждому дадут", - отметил на встрече с общественностью председатель Законодательного собрания Ленинградской области, член рабочей группы по изменениям в Конституции Сергей Бебенин.

Предложения от регионов

Общественность и эксперты, обсуждая изменения, вносят и свои предложения. Например, помощник депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Николая Ташланова Елена Кольцова уточнила ТАСС, что 31 января пройдет первое обсуждение послания президента Федеральному собранию с общественниками, руководителями вузов, медицинских организаций. Депутаты планируют обсудить вопросы подготовки кадров, обеспечения лекарствами жителей и ряд других инициатив.

"Пройдет обсуждение дефицита кадров в данной сфере, проблем лекарственного обеспечения, зарплаты работников здравоохранения, состояния районных больниц. В целом на данный момент к нам инициативы из муниципалитетов, учебных заведений и от других участников дискуссий не поступали, а вот во время самого обсуждения могут поступить самые неожиданные предложения", - сказала она.

Предложения с закреплением в Конституции тезиса, что все уровни власти в России должны быть обеспечены необходимыми ресурсами для исполнения обязанностей, поступило от председателя центрального совета "Российского союза сельской молодежи" во время дискуссии с депутатами Тульской областной думы. Кроме того, было предложено зафиксировать в основном законе прямые выборы глав муниципальных образований. Необходимость усиления полномочий муниципальной власти также отметил спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.