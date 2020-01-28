Общественники Оренбуржья предложили запретить двойное гражданство для семей госслужащих

ОРЕНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Общественная палата Оренбургской области в ходе обсуждения законопроекта о поправках к Конституции РФ во вторник предложила распространить запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство на супругов и близких родственников государственных служащих, а также постоянных членов избирательных комиссий. Участники публичных слушаний поддержали рекомендации единогласно, передает корреспондент ТАСС.

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"Глава государства предложил внести в Конституцию Российской Федерации некоторые изменения, в частности, закрепляется запрет на занятие должностей в том числе губернаторов, министров, депутатов, а также судей обладать иностранным гражданством и всеми видами на жительство. Мы предлагаем дополнить данный текст следующим: двойное гражданство не могут иметь не только вышеназванные должностные лица, но и близкие родственники: супруги, дети, не достигшие совершеннолетия", - сказал заместитель председателя комиссии по социальной политике Общественной палаты Оренбурга Александр Рыжинский.

Также запрет на иностранное гражданство предложили распространить на постоянных членов избирательных комиссий. Еще одно высказывание общественников коснулось строки про индексацию пенсий и социальных выплат, предложено было прописать "на уровень не ниже инфляции". Автором этой инициативы стала Федерация профсоюзов Оренбуржья.

"В статье третьей действующей конституции закреплено право на образование бесплатное. Там указаны все уровни образования, кроме общего среднего образования. Я прошу поддержать эту инициативу, потому что у нас право на бесплатное образование потеряли девяти- и десятиклассники", - предложила и.о. ректора Оренбургского государственного аграрного университета Галина Петрова.

Подводя итоги публичных слушаний, председатель Общественной палаты Оренбургской области Александра Иванова отметила, что все высказанные в ходе обсуждения предложения будут переданы в федеральную Общественную палату.

О поправках

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках к Конституции РФ. На подготовку законопроекта ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования.