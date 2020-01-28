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Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

Его кандидатуру поддержали 132 делегата, 117 выступили против
Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой
© Гавриил Григоров/ТАСС

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали во вторник вице-спикером ассамблеи руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого.

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Всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321, сообщил ведущий заседания. Три бюллетеня были испорчены, засчитано 249 голосов. 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против. "Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации", - подтвердил ведущий.

"До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей, - сказал журналистам Толстой после оглашения итогов голосования. - Теперь же мы получаем возможность влиять на повестку". "Мы здесь для того, чтобы защищать позицию России, интересы и права граждан нашей страны, отстаивать наши принципы и ценности, - подчеркнул он. - Во всем, чего мы добились на площадках ПАСЕ после возвращения летом прошлого года, заслуга всех членов нашей делегации".

"Я уверен, мы еще внесем свой вклад в будущее Совета Европы", - заключил политик, выразив особую благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину "за оказанное доверие".

Ранее большинство участников зимней сессии ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, однако набранных голосов не хватило для победы, поскольку регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов "за" от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.

В общей сложности у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно вице-спикеры выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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