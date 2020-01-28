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Посольство РФ выразило сожаление в связи с отказом голландских депутатов посетить Москву

Нидерланды второй раз подряд "по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога", считают в посольстве

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Голландские депутаты сами захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме. Об этом заявили во вторник в посольстве РФ в Нидерландах в связи с решением комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Нидерландов отказаться от запланированной на конец февраля поездки в Москву.

"Ознакомились и приняли к сведению решение комиссии отказаться oт поездки в Москву, - сказали в диппредставительстве. - Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес".

"Мы неоднократно предупреждали своих коллег и в Москве, и в Гааге, что вся ответственность за негативные последствия подобного шага всецело ложится на нидерландскую сторону", - подчеркнули в посольстве.

Ранее Информационное агентство Нидерландов ANP сообщило о том, что парламентская делегация отменила визит в РФ после того, как депутату партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме был запрещен въезд на российскую территорию.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался урегулировать вопрос, в том числе через российского посла в стране, однако это не привело к положительным результатам. Сьюрдсма считает, что попал в список за свои критические высказывания в отношении российских властей, в том числе касающиеся инцидента с MH17, а также прав человека в РФ. В своей реакции на решение комитета депутат отметил, что "крайне признателен за солидарность".

Голландские депутаты получают отказ во въезде в другую страну уже не первый раз. Например, в 2011 году члену Партии свободы Раймонду де Рону было отказано во въезде в Египет за его критику в отношении египетских властей. Тогда остальные члены делегации также проявили солидарность и отказались от поездки.

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НидерландыРоссия
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