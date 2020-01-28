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Палестино-израильский конфликт
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В МИД России заявили, что изучат "сделку века" Трампа

Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали отношение к ней, уточнили в дипведомстве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия изучит предложенную "сделку века" по ближневосточному урегулированию, но главное - отношение к ней палестинцев и представителей других арабских стран. Об этом заявил во вторник ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Будем изучать, - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать озвученные президентом США Дональдом Трампом положения инициативы по ближневосточному урегулированию. - Главное, чтобы палестинцы и арабы высказали свое отношение".

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху представил основные положения новой инициативы по ближневосточному урегулированию, которая задолго до ее обнародования получила название "сделка века".

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил ЛеонидовичТрамп, Дональд
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