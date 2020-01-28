Архангельская Общественная палата направит экспертов в районы на слушания по Конституции

АРХАНГЕЛЬСК, 28 января. /ТАСС/. Общественная палата Архангельской области подготовит экспертов, которые в течение месяца проведут разъяснительную работу в муниципалитетах и примут участие в слушаниях по обсуждению законопроекта о поправках к Конституции РФ. Об этом во вторник после проведения первых общественных слушаний по обсуждению послания президента РФ Федеральному собранию и изменениях в Конституции сообщил ТАСС председатель Общественной палаты региона Юрий Сердюк.

"Будем обязательно готовить экспертов, чтобы они могли выехать на эти слушания и грамотно пояснить ситуацию, когда возникают вопросы, в том числе по правам человека. Максимум в течение месяца нам надо провести", - сказал Сердюк.

В обсуждении приняли участие губернатор области Игорь Орлов, ряд региональных министров, депутаты областного собрания, представители Северного Арктического федерального университета, общественники. "Получилось неформально, люди заговорили, - сказал ТАСС Орлов. - Мы очень заинтересованы, чтобы эта площадка, которая была создана по инициативе Общественной палаты, начала транслироваться на уровень муниципальных образований. Очень хотелось бы, чтобы это было событием общественного внимания, как будет жить страна в дальнейшем и прямое участие людей в этом".

Представителей общественных организаций интересовало, как на практике будет действовать предложение, по которому Конституция РФ превалирует над международными договорами, в частности, в отношении Конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Что касается блока внесения поправок в Конституцию, мы хотим услышать предложения, детализацию. Изменения в Конституции повлекут изменения порядка 30 федеральных законов, это огромная работа, которая предстоит. Это не менее важная работа. [Предложения] будут направлены в Общественную палату РФ", - сказал Сердюк.

Предложения начали поступать уже в ходе заседания. Прежний глава региональной Общественной палаты, председатель Архангельской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Андреев отметил, что в Конституции должно быть закреплено положение об индексации пенсий.

"Президентом было внесено предложение о дополнении в Конституцию РФ следующего пункта: это обязательная индексация пенсий пенсионерам. На сегодняшний момент в интернете и в СМИ муссируются такие предположения, что это не будет касаться всех, а будет подзаконный акт о внесении дополнения, что это не будет касаться работающих пенсионеров. Но если в Конституции будет записано слово "пенсионеров", то любой закон о необеспечении работающих пенсионеров индексацией будет противоречить Конституции и будет незаконен", - сказал ТАСС Андреев.