Журова отвергла претензии к России в резолюции ПАСЕ об угрозах безопасности журналистов

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Претензии к России, которые содержатся в рассматриваемом во вторник Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) проекте резолюции об угрозах безопасности журналистов, свидетельствуют о предвзятом подходе к РФ. Об этом заявила во вторник при обсуждении документа член российской делегации, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Многие отраженные в докладе факты о России в данный момент уже не актуальны", - подчеркнула парламентарий. По ее словам, "критерии выбора пяти стран, определенных в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 [проекта резолюции], неочевидны". "Не хотелось бы, чтобы резолюция создала ложное впечатление о благостной ситуации со свободой слова в остальных государствах Совета Европы, в частности на Украине, где преследования журналистов носят массовый характер. Однако в проекте резолюции данный факт игнорируется", - констатировала депутат.

Приведенные в проекте резолюции негативные характеристики российского законодательства "наглядно иллюстрируют предвзятый подход к стране", продолжила Журова. Она обратила внимание, что Россию призывают отменить закон о фейковых новостях, ссылаясь на расплывчатость формулировок. Политик процитировала определение из закона: "Противодействие распространению недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которые создают угрозу причинения вреда жизни и вреда граждан, угрозу безопасности и угрозу создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения".

"Разве эта формулировка не соответствует стандартам Совета Европы, а также продвигаемых в СЕ концепций медийной грамотности, поддержки качественной журналистики, противодействия информационному хаосу?" - задалась она вопросом.

Кроме того, авторы проекта резолюции предлагают России отменить закон о СМИ - иностранных агентах. "Мы не согласны с этим призывом, так как закон принят совсем недавно, ни у нас, ни у докладчика не может быть обоснованных свидетельств его негативного воздействия на свободу выражения мнений", - подчеркнула член российской делегации. "Тем не менее, принимая озабоченность общества этим вопросом, несколько дней назад президент России [Владимир Путин] поручил Генпрокуратуре проверить правоприменительную практику, в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования для защиты прав граждан", - напомнила она, пообещав по итогам информировать ассамблею о реализации этого закона.

О резолюции

Резолюция под заголовком "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", которая рассматривается на заседании зимней сессии ПАСЕ, призывает страны - участницы Совета Европы создать безопасную среду для работы журналистов и разработать ряд механизмов для предотвращения преступлений против сотрудников СМИ. Отдельно в ней приводятся рекомендации для ряда стран, в том числе России. Авторы текста, в частности, призывают российские власти отказаться от закона о СМИ - иностранных агентах, изменить закон о борьбе с распространением ложной информации, пересмотреть полномочия Роскомнадзора как регулятора СМИ и перечисляют отдельные эпизоды, в которых, по их мнению, были нарушены права журналистов.