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Единороссы выдвинули первого зампреда Саратовской облдумы Антонова на пост сенатора

Должность стала вакантной после назначения Людмилы Боковой заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

ТАСС, 28 января. Президиум политсовета саратовского отделения партии "Единая Россия" выдвинул кандидатуру первого заместителя председателя областной думы Алексея Антонова на должность члена Совета Федерации от представительного органа власти субъекта РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте регионального отделения.

Место сенатора от законодательного органа Саратовской области стало вакантным после назначения Людмилы Боковой заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"Президиум регионального политического совета внес для рассмотрения президиуму генерального совета предложение по кандидатуре Алексея Антонова для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Антонов родился в 1969 году в городе Энгельсе Саратовской области. С 2004 года работал в Торгово-промышленной палате региона, в 2016 году были избран ее президентом. В сентябре 2017 года избран депутатом Саратовской областной думы шестого созыва.

Теги
РоссияСаратовская область
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