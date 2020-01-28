Эксперт: "сделка века" содержит в себе взаимоисключающие обещания Палестине и Израилю

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Инициатива президента США Дональда Трампа по арабо-израильскому урегулированию, так называемая сделка века, несет в себе взаимоисключающие обещания сторонам конфликта, что, вероятно, сделает невозможной ее реализацию. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Обещания одной стороне и другой стороне противоречат друг другу. Как произойдет расширение территории Палестины при том, что имеющиеся израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и аннексированные земли должны быть узаконены, в частности, в долине реки Иордан? Не очень понятно, как это может сочетаться, - сказал Лукьянов. - Также непонятна инициатива по Иерусалиму: является ли он "неделимой столицей" Израиля, при том, что Восточный Иерусалим, согласно обнародованному плану, должен стать центром палестинского государства?"

Как констатировал эксперт, учитывая эти противоречия, нет оснований предполагать, что Трамп будет более успешен в вопросе арабо-израильского урегулирования, чем его предшественники. Аналитик напомнил, что в 1993 году уже запускался "процесс Осло", который после долгих лет переговоров так и не привел к значимым результатам. Он также указал на то, что инициатива США не является революционной, так как, вопреки появлявшимся раньше утечкам в СМИ, не предполагает отказ от решения конфликта на основе принципа двух государств.

Внутриполитические интересы возобладали

По словам Лукьянова, данная инициатива, как и все остальные шаги американского лидера на международной арене, призвана в первую очередь помочь ему решить внутриполитические задачи. Такой задачей, с точки зрения собеседника агентства, является сплочение произраильских кругов в американском истеблишменте, которые являются твердой опорой главы Белого дома.

"Если Трамп переизберется, то такой уж нужды продолжать весь этот процесс у него не будет, все это можно будет "спустить на тормозах", а если он проиграет, то тогда демократы постараются ликвидировать все, что от него останется, и тогда уж точно этот план будет объявлен ошибочным, непоправимым и мертвым", - подчеркнул Лукьянов.

Переговоров ждать не стоит

Как констатировал аналитик, "сделка века" не дала никаких оснований полагать, что стороны конфликта удастся усадить за стол переговоров. Израиль, по его мнению, поддерживает план, потому что видит в Трампе "своего агента", который действует в интересах еврейского государства.

Однако добиться готовности к обсуждению плана от палестинцев для Соединенных Штатов будет гораздо сложнее. "Конечно, у США есть инструменты влияния на Палестину, прежде всего финансовые, но в то же время сейчас на Ближнем Востоке не тот период, когда Вашингтон мог решительно навязывать свое видение", - продолжил эксперт.

В то же время, по мнению Лукьянова, возражения Палестины против плана вряд ли приведут к обострению обстановки. Их недовольство не выплеснется во что-то большее, чем символические акции, поскольку все силовые меры в последнее время жестко подавляются израильскими военными, полагает эксперт.