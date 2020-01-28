В кабмине сообщили, что обязанности между вице-премьерами правительства распределены

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Обязанности между вице-премьерами правительства РФ распределены. Как сообщается на сайте кабмина, в частности, Андрей Белоусов будет курировать достижение национальных целей развития, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также целый ряд других вопросов.

В сообщении указано, в частности, что Белоусов "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам" разработки основных направлений социально-экономического развития РФ и по достижению национальных целей развития, а также мониторинга реализации национальных проектов. Также к его сфере деятельности отнесены вопросы проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, влияния бюджетной и налоговой политики на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста, повышения результативности бюджетных расходов.

Белоусов будет осуществлять также координацию деятельности институтов развития, реализации инвестпроектов за счет средств Фонда национального благосостояния. К его ведению отнесен также ряд национальных проектов. Среди ведомств, координацию деятельности которых осуществляет Белоусов, - Минэкономразвития и Минтранс, ФАС, Росстат, Ространснадзор, Росавиация, Росавтодор и другие.

Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко в должности вице-премьера будет курировать вопросы развития агропромышленного комплекса (АПК), экологии и недвижимости.

Так, Абрамченко "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам" разработки, реализации и контроля национального проекта "Экология", государственной политики в области агропромышленного комплекса, в том числе в области виноградарства, развития рыболовства, биотехнологий, а также госполитики в области лесопромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, экологического надзора, в том числе государственного земельного надзора.

Кроме того, в ее компетенции - государственная политика в сфере земельных отношений (за исключением земельных вопросов в сфере градостроения и строительства транспортной и инженерной инфраструктуры), политика в области государственного кадастрового учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, государственной кадастровой оценки, осуществления кадастровой деятельности.

Также среди полномочий Абрамченко вопросы государственной политики в области гражданского оборота недвижимости и в области геодезии, картографии и пространственных данных, присвоения наименований географическим объектам.

Вице-премьер будет курировать работу Минсельхоза, Минприроды, Росреестра, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росводресурсов, Росрыболовства и Роснедр.

Алексей Оверчук

Вице-премьер Алексей Оверчук будет курировать участие РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сотрудничество с государствами - участниками СНГ, государственную политику в сфере международных отношений РФ.

Кроме того, Оверчук будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, давать им поручения по вопросам, связанным с деятельностью БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и "Большой двадцатки", взаимодействия РФ с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К сфере его деятельности отнесено также содействие международному развитию и планирование и организация международных мероприятий с участием премьер-министра РФ.

До назначения 21 января 2020 г. заместителем председателя правительства РФ Оверчук занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко

Дмитрий Григоренко в должности главы аппарата правительства будет курировать государственное финансовое планирование, разработку бюджета, разработку и реализацию налоговой политики, а также целый ряд других вопросов.

Сообщается, что Григоренко "координирует работу федеральных органов исполнительной власти, дает им поручения по вопросам государственного финансового планирования, разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики, а также управления государственным долгом и финансовыми активами Российской Федерации". Также к его сфере деятельности отнесены вопросы организации планирования работы правительства Российской Федерации, Аппарата правительства Российской Федерации, в том числе в части контроля за исполнением федеральными органами исполнительной власти решений, принимаемых правительством Российской Федерации.

Также глава аппарата правительства будет заниматься "вопросами контроля за исполнением федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний президента Российской Федерации, решений правительства Российской Федерации, поручений и иных решений председателя правительства Российской Федерации" и так далее.

Кроме того, Григоренко будет курировать государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также осуществлять координацию деятельности автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты", федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" и федерального государственного бюджетного научного учреждения "Исследовательский центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте Российской Федерации".