Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ. Об этом ТАСС сообщил на минувшей неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее заявил Зёдер, поездка "согласована с федеральным правительством и Ангелой Меркель". Его сопровождают руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и глава канцелярии главы земельного правительства Флориан Херман. В программе, помимо переговоров с Путиным, - переговоры с мэром российской столицы Сергеем Собяниным, встреча с представителями гражданского общества, возложение венков на воинском кладбище.

Визиты баварских политиков в Россию - не редкость. Прежде всего, они преследуют цель расширения экономического сотрудничества германского региона с Москвой. В Мюнхене находятся штаб-квартиры таких компаний, как Siemens, BMW, Allianz, MAN, Linde и другие. С Путиным в 2017 году дважды встречался предыдущий премьер Баварии Хорст Зеехофер - в Москве и на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В свете визита Зёдера Германо-российская промышленная палата (AHK) призвала власти ФРГ активизировать экономический и политический диалог с Россией. В распространенном заявлении организации отмечается, что "визиты немецких политиков являются для компаний ФРГ воодушевляющим сигналом", так как немецкие предприятия "теряют контракты в свете недостаточного присутствия представителей германского правительства в России". Указывается также, что Германия "оставляет экономическое поле в России другим игрокам, не только Китаю, но и другим странам, которые ввели санкции, таким как Франция, Италия и Япония".

В AHK добавляют, что, "с точки зрения фирм, важным сигналом стала бы активизация политического и экономического диалога с Россией, в том числе на правительственном уровне". Президент АHK Райнер Зеле считает, что "канцлер должна открыто выразить свою точку зрения и посетить Санкт-Петербург [в июне, в дни Петербургского международного экономического форума], чтобы сохранить и расширить экономические отношения между Германией и Россией в политически сложные времена".