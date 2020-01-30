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Палестино-израильский конфликт
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Матвиенко: Палестину надо привлекать к подготовке любых планов урегулирования с Израилем

Председатель Совфеда отметила также, что палестинцы категорически отвергли инициативу Трампа - так называемую сделку века

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предложенная президентом США Дональдом Трампом так называемая сделка века нуждается в тщательном изучении, но необходима полная вовлеченность Палестины в подготовку любых планов по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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"Насколько мы можем руководствоваться информацией на сегодня, палестинцы категорически отвергли эту инициативу. Отсутствие вовлеченности Палестины в подготовку тех или иных планов - это, конечно, неправильный подход. Всегда надо, чтобы обе стороны участвовали в подготовке тех или иных документов, осмыслении, вели переговоры. Этого не было соблюдено", - заявила Матвиенко журналистам в четверг.

"Инициатива новая, она требует тщательного изучения. И МИД России сейчас проводит такой анализ", - сказала она.

Матвиенко согласилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что на этом этапе "международный квартет" (Россия, США, ООН, Евросоюз) должен активно подключиться к рассмотрению этой инициативы. Также, по ее мнению, Лига арабских государств должна высказать свою точку зрения, так как именно она в свое время инициировала целый ряд документов ООН, "которые и являются основой палестино-израильского урегулирования".

"Надо спокойно сейчас все проанализировать и выработать позицию международного сообщества, Совета Безопасности ООН по отношению к этой инициативе", - подчеркнула спикер Совфеда.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
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