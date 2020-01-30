Святенко сменила Рязанского на посту главы комитета Совфеда по соцполитике

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в четверг освободил сенатора Валерия Рязанского от должности председателя комитета палаты по социальной политике, назначив его первым заместителем главы этого комитета. Рязанский занимал этот пост с конца 2011 года.

Новым главой комитета СФ по соцполитике стала сенатор Инна Святенко, до этого она была первым зампредом комитета.

Комментируя ТАСС кадровые изменения, Рязанский пояснил, что у него "есть ряд планов и задач по линии "Союза пенсионеров России", который он возглавляет. "Администрирование отнимает очень много сил и времени. Потом, я считаю, управленческая машина в комитете очень отлаженная, очень хороший и сильный административный ресурс у аппарата. Поэтому, считаю, те задачи, которые возлагались на меня, я выполнил", - сказал Рязанский.

Святенко возглавляла на протяжении пяти лет комиссию Мосгордумы по безопасности. Она была делегирована 19 сентября прошлого года этим законодательным органом в Совфед.