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Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Михаил Игнатьев ушел в отставку в связи с утратой доверия

ЧЕБОКСАРЫ, 30 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия, назначив врио руководителя республики депутата Госдумы Олега Николаева, который был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по федеральному списку партии "Справедливая Россия". Он будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

"Поставлена задача по качественному улучшению жизни людей. Эта цель обозначена в национальных проектах, инициированных главой государства, этому было посвящено и послание президента Российской Федерации, в числе основных приоритетов поддержка с семей с детьми и улучшение материального благосостояния граждан, повышение эффективности экономики и стимулирование инвестиций", - сказал Комаров на церемонии представления врио главы республики.

По мнению Комарова, Николаев быстро погрузится в работу и справится с поставленными задачами.

"Уважаемые коллеги, задачи, безусловно, сложные и требуют консолидации усилий всех вас, всех жителей республики. Я уверен, что, несмотря на сложности и стоящие непростые задачи, Олег Алексеевич [Николаев] при вашей поддержке быстро погрузится в работу и справится с поставленными задачами. Самое главное, не терять связь с жителями республики, четко реагировать на их просьбы и потребности, и я уверен, все получится", - добавил Комаров.

Олег Николаев во время своего представления в качестве руководителя региона сообщил о намерении совместно с крупными предприятиями республики разработать план по развитию Чувашии.

"Нужно объединить [усилия] на главном, чтобы каждый день вы смогли что-то полезное для республики [сделать] и использовали каждый рубль нашего бюджета - здесь мы говорим прежде всего о консолидированном бюджете - максимально эффективно, и создавая те условия жизни, которые реально чувствовали бы люди: в виде построенных дорог, построенных квартир и иных объектов инфраструктуры в нашей Чувашской Республике. Для того, чтобы решить эту задачу, мы исходим из того, что экономика разная, и здесь мы должны с крупными предприятиями построить совместные планы действий, чтобы синхронизировать эти действия для достижения максимального эффекта", - сказал Николаев.

Он также сообщил, что руководству республики необходимо сконцентрироваться в том числе на реализации национальных проектов.

"Нам надо сконцентрироваться на повышении эффективности реализации мероприятий в рамках национальных проектов, достижения национальных целей, которые обозначил нам президент в майском указе. В этой связи одним из главных индикаторов такого процесса является повышение доходов населения, улучшения качества жизни", - добавил Николаев.

Сфера МСП

Николаев намерен развивать сферу МСП для повышения кадрового потенциала региона.

"[Прежде всего] находить хорошие идеи, те, которые могли бы в кратчайший срок, за конкретные производственные процессы, создать новые рабочие места, и для этого, очевидно, нужно повышать эффективность всех объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иных институтов развития, которые на сегодняшний день существуют, как на территории Чувашской Республики, так и в масштабе Российской Федерации. <...> С тем, чтобы с одной стороны разрабатывать научно обоснованные планы развития, тем самым создавать возможность развития кадрового потенциала нашей республики, через это реализовывать современные инновационные проекты", - сказал Николаев.

По его словам, в ближайшее время врио главы региона проведет в республике инвентаризацию и скорректирует планы по развитию региона. "А дальше будем вместе работать, чтобы их реализовать", - добавил Николаев.

Она также отметил, что республику развивать необходимо сообща. "Если мы таким образом сможем организовать нашу работу и объединим всех для решения такой задачи, объединим усилия каждого, независимо, кто где находится, конечно же, мы сможем добиться хороших результатов за достаточно короткие сроки. Я для себя ровно так понял задачи, поставленные президентом, и в таком ключе намерен организовывать работу", - сказал врио главы региона.

В новость внесены изменения (15:27 мск) - добавлены подробности по тексту.

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РоссияЧувашия
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