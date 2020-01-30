Врио главы Чувашии заявил, что еще не думал об участии в выборах

ЧЕБОКСАРЫ, 30 января. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев еще не думал об участии в выборах главы республики, которые состоятся в сентябре 2020 года. Об этом он в четверг сообщил журналистам.

"Давайте мы займемся сейчас всеми задачами и их реализуем, а когда придет время выборов, мы уже об этом поговорим. Будет осень - посмотрим", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее во вторник Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования - 13 сентября.