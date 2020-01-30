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Палестино-израильский конфликт
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Кремль продолжает анализировать "сделку века" по ближневосточному урегулированию

Ранее состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кремль после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кремле 30 января продолжает анализировать американскую "сделку века" по ближневосточному урегулированию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

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"Продолжаем анализировать", - сказал он, отвечая на вопрос, поддержал ли Путин эту инициативу США.

В четверг Нетаньяху во время переговоров в Москве предложил Путину обсудить американскую "сделку века" по ближневосточному урегулированию, выразив интерес к мнению российского лидера по этому вопросу.

Во вторник президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения этой "сделки" - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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