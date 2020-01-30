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МИД России: прошлогодние протесты в Чили не были попыткой госпереворота

Разворачивавшиеся там внутриполитические процессы имеют свои причины и динамику, отметил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия не считает события в Чили прошлой осенью попыткой совершения государственного переворота. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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"Мы не рассматриваем события в Чили в парадигме попытки государственного переворота, - отметил он. - Происходящее там - внутреннее дело этой страны. Надеемся, что назначенный на 26 апреля референдум по изменению конституции станет шагом на пути нормализации ситуации и нахождении формулы восстановления внутриполитического согласия в интересах преодоления переживаемого кризиса в рамках правового поля".

"В России заинтересованы в том, чтобы все страны региона в своей совокупности и единстве в многообразии были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми", - подчеркнул дипломат.

Глава департамента напомнил о том, что в минувшем году социальные протесты происходили не только в Чили, но и в ряде других стран Латинской Америки.

"Разворачивавшиеся там внутриполитические процессы имеют свои причины и динамику, - продолжил он. - Эксперты утверждают, как представляется, не без оснований, что у них были и некоторые общие черты. Указывается, что экономическое развитие в Западном полушарии, улучшив макроэкономические показатели, к сожалению, не привело к сокращению социального неравенства. Во многих странах власти не смогли найти ответы на вызовы времени, связанные с укреплением среднего класса, абсолютизацией индивидуальных свобод, развитием интернета и социальных сетей. Отмечается серьезная депрофессионализация существенной части элит, во многом закостеневших в популистской шкале координат".

Щетинин выразил сожаление в связи с тем, что "нормальная, через выборы, подстройка моделей развития порой уступила место идеологии в политике и экономике, когда смена политического курса и экономической ориентации отдельных стран стала приобретать драматический окрас правого или левого поворота".

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РоссияЧили
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