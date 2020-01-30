МИД России: никто так и не доказал фальсификацию Моралесом президентских выборов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Радикальные силы в Боливии, спровоцировав при поддержке извне события, которые привели к отставке президента Эво Моралеса, так и не доказали факт фальсификации им октябрьских выборов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Просьба об отставке Эво Моралеса, к слову формально как того требует конституция, утвержденная решением парламента лишь спустя почти три месяца, стала результатом соркестрованного радикальными силами при поддержке извне и вышедшего из-под контроля властей развития событий под предлогом не доказанной ни тогда, ни потом (в том числе пресловутой миссией Организации американских государств) фальсификации итогов выборов президента 20 октября 2019 года, - сказал Щетинин. - Оно имело все признаки государственного переворота, в том числе из-за решающего участия в них командования силовых структур Боливии".

Дипломат пояснил, что в результате в стране образовался опасный вакуум власти, который грозил привести к затяжному гражданскому противостоянию, в том числе по этническому признаку. "В таком контексте многие страны выступили со схожих позиций: сформированное тогда руководство воспринимается как временное (по-испански есть даже термин referencia de autoridad), де-факто - до проведения новых выборов и формирования легитимного правительства", - сказал дипломат, добавив, что Россия также воспринимает нынешнее руководство Боливии как временное.

Щетинин подчеркнул, что Россия анализирует ситуацию в Боливии, исходя из норм международного и национального права и на основе реализма в оценке хода развития событий и их последствий.

Директор департамента МИД РФ указал, что Россия считает недопустимым какое-либо вмешательство иностранных государств в избирательный процесс в Боливии. Щетинин также отметил, что "мирная Боливия важна для России как существенный экономический партнер и уважаемый политический игрок в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна". "Убеждены, что стабильная Боливия нужна и всем гражданам этой страны", - добавил он.