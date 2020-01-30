В МИД России заявили, что планы США в отношении Латинской Америки стали пробуксовывать

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Расчеты Вашингтона в отношении стран Латинской Америки не оправдались, несмотря на принятые США меры, в том числе экономического давления. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Прошедший год продемонстрировал и то, на что, как представляется, в Вашингтоне не рассчитывали: намеченные планы стали пробуксовывать, - отметил дипломат. - Регион оказался сложнее и многообразнее упрощенческих расчетов американских радикалов. Так, несмотря на жесткое санкционное удушение и методы цветных революций, блицкриг в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа реализовать не удалось".

Глава департамента МИД РФ указал, что попытки Соединенных Штатов "переформатировать Латиноамериканский регион под свои геополитические интересы вызывают глубокое беспокойство". "За идеологическую основу взята "вынутая из нафталина" доктрина Монро. Составными частями этого курса стали усилия по смене неугодных режимов или перенаправлению в "правильное" русло колеблющихся, разобщению региональных интеграционных процессов, навязыванию жестких неолиберальных лекал", - обратил внимание Щетинин.

"Одним из основных инструментов политики Вашингтона стала политика противоправных рестрикций и давления, - продолжил дипломат. - Ужесточение экономической блокады США в отношении Кубы является тому наглядным свидетельством".

Щетинин подчеркнул, что Москва выступает против попыток раскачивать ситуацию в Латиноамериканском регионе и будет и далее "оказывать партнерам и друзьям в регионе необходимую политико-дипломатическую поддержку на международной арене, развивать торгово-экономические связи".