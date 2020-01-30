ПАСЕ "признала" Россию стороной минских соглашений вопреки позиции Совбеза ООН

СТРАСБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в четверг поддержали резолюцию о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы в 2019 году, при этом внеся поправку, в которой Россия называется одной из сторон минских соглашений. Как подчеркнул при обсуждении документа член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак, данный тезис противоречит позиции Совета Безопасности ООН.

Резолюция была принята поздно вечером при крайне низком кворуме: за ее принятие выступили 49 депутатов, 17 проголосовали против, еще трое воздержались (всего в ассамблею входит 321 парламентарий). Спорный фрагмент, внесенный в рамках предложенной украинскими парламентариями поправки, гласит, что "Россия должна в полной мере выполнять минские соглашения, стороной которых она является".

"Мы делаем все, что от нас зависит, но мы не участники минских соглашений, мы даже не сторона конфликта. Это внутренний конфликт, гражданский конфликт на Украине, мы не несем за него никакой ответственности, но все делаем для того, чтобы наши украинские братья чувствовали наше плечо, - подчеркнул, взяв слово, Рыжак. - Зачем нам вступать в противоречие с Советом Безопасности ООН, принимая эту поправку?" Представляя аргументы против поправки, Рыжак обратил внимание, что даже докладчик по резолюции - британский парламентарий Роджер Гейл - усомнился в юридической чистоте формулировки.

В общей сложности по российским пунктам депутаты с Украины и из Грузии представили 17 поправок, которые содержали более агрессивные формулировки, чем в изначальном документе. Однако во время дебатов большая часть поправок была отозвана.

Критический взгляд

Резолюция, в основу которой легли выводы мониторинговых групп ПАСЕ, охватывает 10 государств: Азербайджан, Албанию, Армению, Боснию и Герцеговину, Грузию, Молдавию, Россию, Сербию, Турцию и Украину. В разделах, касающихся РФ, отмечен и ряд позитивных аспектов, в частности, тот факт, что Москва "выразила приверженность теперь полностью включиться в текущую мониторинговую процедуру ассамблеи". Однако в основном авторы сконцентрировались на критике РФ.

Среди прочего они указали на "усиление негативных тенденций в сфере демократии, верховенства закона и прав человека, которые препятствуют выполнению основных обязательств [перед Советом Европы]". Также упоминается "произвольное использование антиэкстремистского законодательства для подавления оппозиции и критически настроенных организаций гражданского общества", снижение религиозной свободы в стране в связи с ситуацией со "Свидетелями Иеговы" (религиозная организация, запрещена в РФ).

Документ изобилует расхожими антироссийскими штампами типа "аннексия грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии", "незаконная аннексия Крыма" и "военная агрессия на востоке Украины". Резолюция призывает российские власти устранить "любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", "безоговорочно и в полной мере сотрудничать с Совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", принять меры, направленные на предотвращение якобы имеющихся нарушений прав представителей секс-меньшинств, в частности в Чеченской Республике, в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Украина тоже не избежала своей порции критики, впрочем, по объему существенно меньшей, чем адресованной РФ. Так, в тексте упоминаются "нападения на журналистов и активистов, расследующих коррупцию и злоупотребление властью на местном уровне". Киеву предлагается "обеспечить полные и прозрачные расследования нападений на журналистов и антикоррупционных активистов, чтобы искоренить представления о возможной безнаказанности за подобные преступления". Также рекомендуется провести реформу законодательства, регулирующего деятельность Верховного суда и органов судебного самоуправления, чтобы оно соответствовало европейским стандартам.

Необъективный доклад

В своем выступлении Рыжак признался, что российские парламентарии "испытали удивление, прочитав доклад Гейла". "Он носит необъективный, я бы сказал, не то, чтобы провокационный, но характер, который вызывает у нас определенное негодование", - констатировал он.

"На наш взгляд, все механизмы, правоустанавливающие документы, которые позволяют нам проводить мониторинг, нуждаются в серьезной корректировке. Мы надеемся на это, как и на конструктивное сотрудничество со всеми вами", - продолжил Рыжак, обращаясь к членам ПАСЕ. В своем выступлении он также указал на происходящие изменения в российском национальном законодательстве. "Туда вносятся правовые нормы и стандарты Совета Европы", - заметил он, добавив, что Россия плодотворно начинает работать с Венецианской комиссией и другими институтами Совета Европы.

"Основная цель мониторинга - оказание содействия странам - участницам ассамблеи в работе над совершенствованием демократических институтов и процедур, - поддержала его сенатор Ирина Рукавишникова. - При этом такая помощь должна быть абсолютно деполитизирована". Она напомнила, что в каждом мониторинговом докладе к РФ "предъявляются все новые и новые требования, которые представляются как невыполненные обязательства и зачастую используются как еще один рычаг политического давления".

По мнению российского политика, "взятые странами при вступлении в Совет Европы обязательства не должны бесконечно расширяться и дополняться новыми". "РФ открыта для мониторинга, нам есть, что совершенствовать, только давайте сделаем процедуру мониторинга справедливой и честной, - заверила она. - В частности, необходим переход от политизированного странового мониторинга к тематическому". "Тогда это позволит сфокусировать внимание на таких острых общеевропейских проблемах, как героизация нацизма, фальсификация истории, ущемление языковых прав национальных меньшинств на Украине, проблема безгражданства в прибалтийских странах", - заключила Рукавишникова, назвав доклад Гейла "необъективным и несправедливым".