Глава горсовета Керчи написала заявление об отставке после скандала с блокадниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Глава городского совета Керчи (Республика Крым) Мая Хужина написала заявление об отставке после скандала, связанного с поздравлением блокадников. Об этом Хужина сообщила ТАСС.

Ранее на сайте горсовета Керчи появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.

"Уже написала", - сказала собеседница, отвечая на вопрос ТАСС, подала ли она заявление об отставке.

Глава горсовета Керчи Мая Хужина ранее заявила ТАСС, что не видит своей вины в скандале с блокадниками. Дочь одной из ветеранов Елена Матвейченко также рассказала, что ее матери Евгении Прошиной подарили большой букет цветов, медаль и пирог. Блокадница, по словам дочери, не чувствует обиды.